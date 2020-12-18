Браконьеры на Джарылгаче. Фото: Нацполиция

На острове Джарылгач, территория которого является заповедной зоной для множества краснокнижных животных, поймали браконьеров, которые расставили незаконные сети и выловили редких морских обитателей. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области в Facebook.

Браконьеры на Джарылгаче. Фото: Нацполиция

"На Херсонщине водная полиция предотвратила вылова водных ресурсов на сумму более миллиона гривен. Во время отработки акватории Черного моря инспекторы отделения полиции в порту "Херсон" выявили незаконные орудия улова, в которые попались водные биоресурсы, которые занесены в Красную книгу", - указано в сообщении. 

Браконьеры на Джарылгаче. Фото: Нацполиция

Так, в сетях были обнаружены девять российских осётров, три белуги, пять травяных крабов, два катрана (черноморская акула), два ската и 23 краба. Всех пойманных животных отправили обратно в море в живом и здоровом состоянии. Если бы инспекторы не успели, всего государству был бы причинен ущерб на сумму 1 014 791 гривну. 

Браконьеры на Джарылгаче. Фото: Нацполиция

По словам представителя полиции, браконьеров обнаружили случайно во время отработки территории Скадовского района и вблизи Джарылгачского Национального природного парка. На место сразу вызвали следственно-оперативнаю группу Скадовского отделения полиции и начали установку лиц незаконных рыбаков. 

Браконьеры на Джарылгаче. Фото: Нацполиция

Браконьеры на Джарылгаче. Фото: Нацполиция

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали фото убитой лошади Пржевальского, которая попала в ловушку браконьеров и была съедена волками. Это уже не первый такой инцидент, как и встреча диких животных с многими случайными "ловушками". 

Как сообщала "Страна", в Житомирской области "черные лесорубы" незаконно вырубили огромный участок леса, нанеся государству убытков на сумму 6,3 миллиона гривен. Масштабную вырубку на территории Бабичовского сельского совета выявила Госэкоинспекция Полесского округа (ГЭИ).

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