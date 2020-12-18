В пятницу 18 декабря первый рейс из Катара прибыл в аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, передает Укринформ.

В декабре авиакомпания Qatar Airways будет выполнять авиаперелеты в Киев три раза в неделю, а после Нового года - четыре раза в неделю.

Отмечается, что три еженедельных рейса будут осуществляться на современных экологически эффективных авиалайнерах Airbus A320. С 4 января 2021 года будет добавлен еще один, что увеличит общую частоту полетов до четырех в неделю.

"Пассажирам, вылетающим из Киева, доступны перелеты в более 100 направлениях по всему миру с удобными стыковками через наш ультрасовременный хаб и лучший аэропорт на Ближнем Востоке - Международный аэропорт Хамад", - прокомментировала коммерческий директор Qatar Airways Group в Украине Галина Дурмуш.

Напомним, что авиакомпания Qatar Airways начала регулярные полеты из Украины еще в августе 2017-го.

Также мы писали, как в аэропорту "Борисполя" задержали поляка, которого только объявили в международный розыск.