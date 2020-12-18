Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение о текущем положении в Украине и самых горячих темах. В первую очередь он рассказал о принятом бюджете на 2021 год, который расхвалил со всех сторон.

Ролик появился в Фейсбук главы государства 18 декабря.

"Неделя была очень сложной, но я считаю результативной. Утвержден государственный бюджет на 2021 год. Всех поздравляю. И мы продолжаем ломать старые традиции. Оказывается, что можно принять бюджет вовремя. Оказывается, можно не до пяти утра, можно без торгов и, главное, без разных хотелок. Может быть, именно из-за этого бюджет 2021 года стал объектом политического буллинга, лавины фейков, манипуляций, мифов. Дезинформации было столько, что где-то в уголке тихонько заплакал одинокий Киселев", - поиронизировал Зеленский.

Затем он попытался опровергнуть "манипуляции от оппозиции" - то есть обвинения в недофинансировании важнейших отраслей.

"Первое: деньги на медицину. Почти 160 млрд грн - больше всего за время независимости Украины. И на 65 млрд больше со времен (в этом месте первый раз прозвучал звуковой сигнал - Ред.). Извините за ругательства. Мы подняли заработные платы медикам на 30%, но понимаем, что этого недостаточно. Поэтому будем работать над увеличением ваших заплат. Также в планах оснащение 210 приемных отделений 450 машинами "скорой помощи". Доплаты медикам, которые противостоят ковиду, продолжатся", - заверил Зеленский.

"Расходы на оборону. По этому поводу было едва ли не больше всего манипуляций. Особенно со стороны... (в этом месте второй раз прозвучал звуковой сигнал - Ред.) не хочу больше ругаться. Сами понимаете, о ком сейчас речь. Были крики: мол, зеленая непатриотичная власть забирает деньги у армии. Вот вам очень простые цифры. Бюджет Минобороны в 2016 году - около 60 млрд, 2017-м - 69 млрд, 2018-м - 86 млрд грн, 2019-м, в год выборов, 102 млрд грн. Бюджет на 2021 год - более 117 млрд грн. Выводы делайте сами", - призвал президент.

По его словам, государство поддерживает разведку, пограничников, пожарных. Сектор защиты и обороны получит самый большой бюджет в истории - более 267 млрд грн.

"Также в 2021 году увеличится минимальная зарплата: 6 тыс грн с 1 января и в течение года вырастет до 6 500 грн. Мы продолжим строительство дорог, начнем реставрацию замков и музеев в Украине", - сказал Зеленский.

"Ну и заканчиваем сеять панику и зраду. Я рад, что, невзирая на коронакризис, мы сделали бюджет, поддержали важные отрасли. Хочу поблагодарить депутатов от "Слуги народа" и других партий", - закрыл тему бюджета на мажорной ноте президент.

Между тем на самом деле с бюджетом все не так радужно, как хочет представить президент. "Страна" рассказывала о главных недостатках финансового документа.

Мы также приводили мнение, согласно которому бюджет продолжает и закрепляет курс властей на ограбление народа Украины.