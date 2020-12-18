Ощадбанк продлил действие платежных карт для внутренне перемещенных лиц
Карты "Ощадбанка" внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении.
В Ощадбанке напоминают, что банк продолжает перевыпуск карт согласно графику и доставляет их в отделения. Если клиент банка получил SMS от Ощадбанка, то его перевыпущенная карта уже в отделении.
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