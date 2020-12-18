Карты "Ощадбанка" внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до ​​1 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

В Ощадбанке напоминают, что банк продолжает перевыпуск карт согласно графику и доставляет их в отделения. Если клиент банка получил SMS от Ощадбанка, то его перевыпущенная карта уже в отделении.

Ранее "Страна" информировала, что Кабмин отменил ограничения по зарплате топ-менеджерам Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка.

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