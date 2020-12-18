В специализированной школе Конотопа вместо традиционной новогодней елки детям пришлось украшать обычную стремянку. Соответствующие фото появились в сети.

Об этом сообщает "Голос Конотопа".

Так, в Конотопской специализированной школе I-III ступеней №9 дети по всем правилам, при помощи дождика и новогодних игрушек, украсили обычную стремянку. Такой выход из ситуации за неимением елки придумала администрация школы. Однако, что помешало достать живое или искусственное дерево, неизвестно.

Напомним, в Украине появились интернет мошенники, которые выманивают деньги у тех, кто решил приобрести к Новому году елку. Под видом продажи искусственных елей, они требуют предоплату, а потом исчезают. Аферисты создают сайты, на которых выставляют на продажу искусственные елки по цене, которая значительно ниже рыночной. У желающих приобрести такое дерево, они просят перечислить предоплату по безналичному расчету, а остальное оплатить на почте, при получении елки. Но, после отправления денег, люди не получают ни покупку, ни возвращение задатка.

Как сообщала "Страна", в Киеве начали работу по предотвращению незаконной вырубки елок в предновогодний период. Для этого будут проводить патрульные рейды и обрабатывать сосновые деревья специальным раствором с неприятным запахом.