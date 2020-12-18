В Черниговской области задержали 80-летнео пенсионера, который угнал элитный "Лексус", припаркованный под сельсоветом, и оставил там свой складной велосипед.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

"Полиция Черниговщины задержала 80-летнего угонщика элитного авто. Меньше чем за час сотрудники Козелецкого отделения полиции с помощью неравнодушных граждан догнали и заблокировали автомобиль "Лексус", которым завладел мужчина 1940 года рождения. Вместо элитного автомобиля под сельсоветом он оставил свой складной велосипед "Аист", - указано в сообщении.

Сообщение об исчезновении автомобиля в полицию поступило вечером 17 декабря. Заявитель рассказал, что транспортное средство стояло у сельского совета. Ключи остались в замке зажигания. Автомобиль был заведен, потому что его владелец решил зайти в административное здание на несколько минут. Получив сообщение о преступлении, на поиски отправился весь личный состав Козелецкого отделения полиции.

Примерно спустя час, после того, как ко всему личному составу полиции поселка присоединились друзья заявителя на собственных машинах, угонщик был задержан в Рожнах Броварского района Киевской области. За рулем оказался 80-летний местный житель.

Ранее проблем с законом у пенсионера не было, однако, когда тот увидел ключи в машине, решился на угон. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области в поселке Алексеевка Краснокутского района 14-летний подросток за сутки угнал три автомобиля, при этом снес забор и дважды врезался в дерево. Он объяснил свой поступок тем, что хотел поучиться ездить на авто, но каждый раз не мог справится с управлением.

Как сообщала "Страна", в Черниговской области 22-летний вор после кражи поджег дом, вдохнул угарный газ и погиб во время пожара.