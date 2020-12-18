В пятницу, 18 декабря, министерство здравоохранения включило Турцию в "красный" список стран, в которых ситуация с распространением коронавируса сложнее, чем в Украине.

Таким образом ведомство признало излюбленную украинскими туристами страну, которая была одним из "окон" для путешествий в остальной мира, опасной.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте министерства.

После возвращения из стран "красного" списка украинцы должны уйти на двухнедельную самоизоляцию с приложением "Дій вдома" или сдать ПЦР-тест.

По данным ведомства, показатель заболеваемости Covid-19 в Турции на 100 тысяч населения за последние 14 дней составил 499,2. В то же время, аналогичный показатель в Украине составляет 410,9.

Таким образом, Турция оказалась в "красном" списке, в компании таких стран как Италия, Швеция, США, Черногория, Хорватия, Грузия, Сербия, Литва, Словения, Венгрия, Кипр, Португалия и др.

Обновленную информацию касательно распространения коронавируса за рубежом Минздрав опубликует через неделю, 25 декабря.

С полной версией "красного" и "зеленого" списков стран вы можете ознакомиться в нашем материале.

Отметим, что еще неделю назад Турция была в "зеленом" списке Минздрава.