Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение о текущей ситуации в Украине и ее победах. На этот раз он коснулся тем Госбюджета на 2021 год, возвращения полномочий НАПК и помощи бизнесу в условиях карантина.

Ролик появился в Телеграм-канале главы государства в пятницу, 18 декабря.

"Продолжаю рассказывать о нашей работе и победах Украины. Прежде всего поговорим о госбюджете на 2021 год, потому что вокруг него было столько дезинформации, что где-то в уголке мог тихонько плакать одинокий Киселев. А еще хотел бы сказать спасибо всем, благодаря кому были возвращены полномочия НАПК и внедрены программы по поддержке украинских граждан и бизнеса в период пандемии", - подписал свое видео Зеленский.

Напомним, согласно данным опроса Центра Разумкова, Зеленский является главным разочарованием 2020 года для украинцев, несмотря на еженедельный отчеты о победах.

Просчеты президента уже разбирают и анализируют на Западе. Ранее "Страна" публиковали перевод статьи Bloomberg о провалах главы государства и сокращении поддержки Запада.