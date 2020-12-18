В Минздраве украинцам напомнили, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом себя и окружающих.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Как надевать маску:

- Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, настройте носовую пластину.

- Маску следует менять, как только она стала влажной, но не реже раза в четыре часа.

- Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

- Нельзя использовать маску повторно.

- Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Чтобы снять маску, не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

- когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

- когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передаваемыми контактным путем;

- при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.

Как снимать перчатки:

- заденьте на уровне ладони другой рукой в ​​перчатке и осторожно снимите;

- держите снятую перчатку другой рукой в ​​перчатке;

- просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся в перчатке, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектором, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток. Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3890, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.

Как сообщала "Страна", принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни".