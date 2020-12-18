В МОЗ напомнили, как правильно использовать, снимать и утилизировать маски и перчатки. Фото
В Минздраве украинцам напомнили, как правильно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом себя и окружающих.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Как надевать маску:
- Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, настройте носовую пластину.
- Маску следует менять, как только она стала влажной, но не реже раза в четыре часа.
- Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
- Нельзя использовать маску повторно.
- Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Чтобы снять маску, не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.
Когда нужно применять перчатки:
- когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
- когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передаваемыми контактным путем;
- при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.
Как снимать перчатки:
- заденьте на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
- держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
- просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся в перчатке, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектором, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток. Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3890, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
Как сообщала "Страна", принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни".