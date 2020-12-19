Правительство Швеции изменило мнение касательно мер борьбы с распространением коронавируса и вводит масочный режим в стране с 24 декабря. И, хотя, полный локдаун власти пока вводить не собираются, однако ряд карантинных ограничений все же будет задействован впервые с начала эпидемии.

Об этом в пятницу, 18 декабря, информирует издание The Local со ссылкой на заявление премьер-министра сраны Стефана Левена.

По его словам, правило об обязательном ношении маски будет распространяться на поездки в общественном транспорте в час пик с 24 декабря. Также будут введен ограничения на посещение ресторанов группами больше четырех человек. Продажа алкоголя после 20:00 окажется под запретом. Также будет сокращено число людей в магазинах, торговых центрах и спортивных залах.

"Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - сказал премьер-министр.

Также глава правительства Швеции заявил, что Кабмин пока не намерен вводить режим полного локдауна. Министры приняли решение, что школьники старше 16 лет продолжат обучение в дистанционном режиме и после рождественских каникул, как минимум до 24 января. Работодателям рекомендуется оставить сотрудников на "удаленке" до последней недели января.

Отметим, что Швеция была одной из немногих стран, где долгое время не обращали внимания на рекомендации Всемирной организации здоровья касательно обязательного ношения маски в общественных местах. Глава Минздрава Швеции Йохан Карлсон до сих пор сомневается в эффективности этой меры.

"Мы не верим, что это будет иметь решающий эффект, но в определенное часы в общественном транспорте это может принести пользу", - подчеркнул чиновник.

С начала пандемии в Швеции выявили более 367 тысяч случаев коронавируса, скончались 8 тысяч пациентов.

Напомним, еще в октябре, когда Европа переживала вторую волну эпидемии коронавируса, власти Швеции не выдвигали жестких требований к гражданам касательно соблюдения карантина. Наоборот, если весной пожилым людям старше 70 лет рекомендовали не выходить из дома без крайней нужды, то осенью возрастные ограничения сняли.

Ранее премьер Швеции заявил, что органы здравоохранения страны недооценили угрозу новой волны Covid-19.