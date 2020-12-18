Избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл на следующей неделе сделают прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer.

Об этом сообщает CNN.

Чета Байденов вакцинируются в понедельник в штате Делавэр, сказала журналистам на брифинге 19 декабря спикер Байдена на время переходного периода передачи власти Джен Псаки. Псаки не поделилась подробностями о том, где именно будет проходить вакцинация.

Она добавила, что избранная вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф тоже сделают прививки на следующей неделе.

Прививку уже сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Действующий президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

Как писала "Страна", в США вакцину Pfizer одобрили неделю назад.

С вакцинацией в стране пока не все гладко. Например, одна из медсестер после прививки рухнула в обморок.