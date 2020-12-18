В Национальной службе здоровья Украины предупредили, что если Кабинет министров не примет решение о продлении постановления касательно заключения службой договоров с медучреждениями в ближайшее время, уже с 1 декабря больницы останутся без финансирования, а пациенты без лекарств.

Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила пресс-служба НСЗУ в Facebook.

"Национальная служба здоровья обращается к Премьер-министру, Министру здравоохранения, Министру финансов. НСЗУ просит помочь вынесению Министром здравоохранения на внеочередное заседание Правительства проекта постановления Кабинета Министров относительно порядка реализации программы медицинских гарантий на I квартал 2021 года. Необходимо, чтобы соответствующее постановление срочно вступило в силу. Иначе под угрозой будет осуществление выплат больницам и аптекам, которые работают по договору с Национальной службой здоровья", - говорится в сообщении.

По словам представителей службы, действующие договоры НСЗУ с учреждениями и аптеками действительны до 31 декабря 2020 года, а отсутствие утвержденного постановления по состоянию на 18 декабря означает, что служба не имеет оснований продлить срок действия договоров с медучреждениями хотя бы на I квартал 2021 года.

"Следовательно, ни одна больница, ни одна амбулатория, высокоспециализированное заведение и центр экстренной медицинской помощи с 1 января не будет иметь договора с НСЗУ и не будет получать средства для оказания медицинской помощи пациентам. В том числе, это касается и больниц, которые оказывают помощь пациентам с Covid-19. Медицинские заведения не будут получать средства. Не смогут закупать лекарства, медицинские изделия и расходные материалы (например, горючее для "скорых"). Врачи, медицинские сестры и другие работники останутся без зарплат. Результатом станет полное перекладывание расходов на медицинскую помощь и лекарства - на карманы пациентов. И это все - в разгар пандемии коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.

Там также отметили, что в программе медицинских гарантий предусмотрены договоры с аптеками по программе "Доступные лекарства". Если договоры не продлить, то уже с 1 января 2021 года ни одна аптека не сможет отпустить лекарства пациентам. Также, без необходимых лекарств останутся 2,5 миллионов людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа.

"Чтобы не допустить прекращения оплат медицинским учреждениям и аптекам и возникновения социальной напряженности, необходимо в ближайшее время принять соответствующее Постановление и дать Национальной службе здоровья Украины возможность заключать договоры с больницами и аптеками и платить им деньги за помощь пациентам", - заключили в НСЗУ.

Напомним, вопрос о продлении постановления о заключении НСЗУ договоров с медучреждениями поднимался на последнем Кабмине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проект документа, который подала служба, его не устроил.

Ранее в НСЗУ заявили, что службе не хватает почти 5,6 млрд гривен на оплату медучреждений, которые имеют договоры на лечение пациентов с Covid-19 в стационаре.