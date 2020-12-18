В Хорватии, которая находится в "красном списке" стран с опасно высоким уровнем заражений коронавирусом украинского Минздрава, вводят запрет на перемещение между регионами. Он продлится с 23 декабря по 8 января и нацелен на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"Цель заключается в том, чтобы после Рождества и Нового года число заражений резко не увеличилось", - объяснил смысл ограничения министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Кроме того, в стране в одном помещении смогут собираться не более двух семей, состоящих из десяти человек.

В то же время власти решили не вводить ограничения на публичные мероприятия, чтобы позволить верующим посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря.

"У людей есть духовная потребность ходить в церкви. Поэтому было принято решение дать возможность верующим сделать это в эти два дня", - сказал глава Хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Капак.

По его словам, на каждого человека в церкви должно приходиться не менее семи квадратных метров.

Это решение вызвало противоречивую реакцию у общественности. Некоторые хорваты заявляют, что "церковь - не единственное место, где верующие могут молиться".

В Хорватии с начала пандемии было зарегистрировано более 190 тысяч случаев COVID-19. Более 3 тысяч пациентов с коронавирусом умерли, почти 170 тысяч полностью выздоровели.

Как писала "Страна", с 1 декабря Хорватия усилила ограничения при пересечении границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев.

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