По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики в связи с информацией о выплате ему $4 млн бонусов от "Нафтогаза".

Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу "Прямой" в пятницу, 18 декабря.

"Была очень оживленная дискуссия на фракции (на заседании фракции партии "Слуга народа" в понедельник - Ред.): кто-то поддержал Юрия Юрьевича, кто-то выступал против, в том числе звучали вопросы, связанные с 94 миллионами, а после этого 170-ю миллионами выплат в качестве бонусов за его предыдущую деятельность, которая была им организована в "Нафтогазе". И уже тогда часть фракции выражала другую позицию и не поддерживала эту кандидатуру", - добавил спикер.

Разумков предположил, что главным контраргументом против Витренко были "деньги, полученные в качестве бонусов от "Нафтогаза".

"Я думаю, это было тем, что разделило зал", - сказал спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что и сам не поддерживал кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики.

Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

Напомним, в четверг, 17 декабря, Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики. Парламент отдал всего 186 голосов "за" из 226 необходимых.

Как писала "Страна", еще в феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева на свою же компанию "Нефтегаз". чтобы обязать ее выплатить ему премию за полученные от "Газпрома" 2,918 млрд долларов. Он считал невыплату ему премии нарушением трудового законодательства. В ноябре он опять через суд потребовал от "Нафтогаза", из которого уже к тому моменту уволился, заплатить ему 94 миллиона гривен.

Перед парламентским голосованием за кандидатуру Витренко в "Нафтогазе" решили выплатить ему премию без судебного разбирательства.