Старшая медсестра Тиффани Довер из клиники в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации медработников от коронавируса. Накануне встречи с журналистами ей ввели вакцину американской компании Pfizer.

Видеозапись инцидента появилась на YouTube 17 декабря.

Молодая женщина почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины от COVID-19. В это время она как раз говорила о вакцинации, но внезапно прервала речь, приложила руку ко лбу, прикрыла глаза и извинилась. А в следующую секунду начала падать. К счастью, рухнуть и удариться обо что-нибудь ей не дали стоявшие рядом врачи.

Обморок медсестры длился недолго. Она вскоре пришла в себя и смогла продолжить общение с журналистами.

"У меня закружилась голова, но сейчас мне лучше, и боль в руке (от инъекции - Ред.) прошла", - рассказала о своем самочувствии Тиффани.

Также она добавила, что терять сознание в случае появления боли - это особенность ее организма.

Врачи клиники, где работает медсестра, пояснили, что обморок не связан с введением вакцины Pfizer. А по данным ученых, потеря сознания довольно часто сопутствует введению любых вакцин. Кратковременная потеря контроля над собой может быть реакцией организма на боль или стресс.

Еще один тревожный инцидент случился недавно на Аляске. Там у медработницы после прививки препаратом Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Женщину даже госпитализировали.

Аллергические реакции наблюдали и у двух жителей Великобритании, привитых вакциной Pfizer. В связи с этим медицинские власти страны рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса препаратом этой компании.