Один из основателей движения "Save ФОП", организатор протеста предпринимателей против фискализации Сергей Доротич прокомментировал "Стране" встречу с координационным советом по проблемам ФОПов, который возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Я недоволен состоявшейся встречей. На этом совещании еще был замминистра экономики, три каких-то эксперта, и два ФОПа, один из которых я, а второй уже не знал как вылизать пятую точку господину Ермаку. Мы не рассматривали конкретные вопросы, по сути, нам только сообщили о создании координационного совета по вопросам малого и среднего бизнеса при президенте Украины", - сказал организатор акции протеста.

Доротич добавил, что ему неизвестен функционал координационного совета и кто в нем будет участвовать.

"Нам не дали ни одного конкретного ответа, только заявили, что они что-то будут нарабатывать, что-то будут делать", - рассказал он, добавив: "Мы продолжаем стоять, нас не услышали".

Также Доротич сказал, что протестующие будут требовать от президента инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения и принятие законопроекта 3853-1, который отменяет тотальную фискализацию.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости уже четвертые сутки продолжается акция протеста ФОПов. В пятницу, 18 декабря, в центре столицы их оставалось 300 человек. Участники акции - это предприниматели, которые требуют не запрещать им работать во время январского локдауна и отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

Также мы писали, что после массовых акций протеста малого бизнеса в центре Киева президент Владимир Зеленский решил создать координационный совет, который должен наработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и среднего бизнеса.