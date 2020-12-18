Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что у Москвы нет желания идти на контакт ни в двустороннем, ни в нормандском формате.

Слова Лаврова приведены в официальном Фейсбук МИД России.

Журналисты поинтересовались у руководителя МИД, действительно ли у него нет никакого желания выходить на контакт с Кулебой.

"Мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля сего года на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата". В начале сентября он действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе. Думаю, что по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа", - ответил Лавров.

Он добавил: если у его украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита "нормандского формата" или двусторонних отношений России с Украиной, то российское внешнеполитическое ведомство всегда открыто к такому диалогу.

"К сожалению, пока такого желания мы не видим", - констатировал Лавров.

Ранее Лавров обвинил Украину в саботаже Минских соглашений и договоренностей в Париже.

А на днях полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина нарушает перемирие и обстреливает жилые районы Донецка.