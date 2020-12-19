На телеканале СТБ завершилось шоу "Холостячка" где претенденты соревновались за внимание 31-летней актрисы Ксении Мишиной.

В финал вышли 31-летний бизнесмен Алексей Трегубенко и 33-летний автор шуток для "Студии Квартал 95" Александр Эллерт.

В итоге симпатии Ксении оказались на стороне Александра Эллерта.

Алексей Тригубенко (слева) и Александр Эллерт (справа)

В последнем выпуске шоу показали встречу двух претендентов на сердце Ксении Мишиной с ее отцом, который приехал из Симферополя. После этого актриса сходила на два необычных свидания (подробнее о том, как прошел финал, читайте в материале "Страны").

"Главный вывод, который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того, кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой" - написала в соцсети перед финальным выпуском Ксения Мишина.

В итоге выбор пал на Александра Эллерта. Он был дважды женат. У него есть 12-летняя дочь от первого брака.

Ксения Мишина и Александр Эллерт. Фото: СТБ

Украинская актриса Ксения Мишина известна по сериалу "Крепостная" и победе на проекте "Танцы со звездами". У нее есть 7-летний сын Платон. Ее расположения на проекте "Холостячка" добивались 12 участников.