На День Святого Николая погода в Украине будет облачной и влажной. В центре, на севере и востоке страны возможны осадки и туман. Температура воздуха в части регионов будет колебаться около нуля градусов.

Такой прогноз на субботу, 19 декабря, дала народный синоптик Наталья Диденко.

"Погода сейчас в Украине такова, что трудно утром оторваться от подушки. Во всем есть свой "плюс" и поэтому именно завтра, на Николая, если вы дольше полежите на любимой подушке, вздыхая на облачный заоконный пейзаж, то сможете почувствовать, что под подушкой что-то мозолит. Или подарочек или розги ну, это уж как кому. Надеюсь, что - милый подарочек", - пошутила эксперт.

По ее словам, завтра погода в большинстве областей Украины будет облачной, влажной и с оттепелью. Атмосферные фронты затронут северные, центральные, восточные и частично южные регионы. Там возможен туман, дождь и мокрый снег.

В западных областях осадков не ожидается - там даже может выглянуть солнце. Периодически туманы будут бродить по всей территории региона. Ветер западный, преимущественно слабый.

"Такая синоптическая ситуация - влажность, туманы и почти штиль - будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно, у кого есть бронхо-легочные проблемы - береженого Бог бережет", - предупредила синоптик.

Она добавила, что температура воздуха 19-20 декабря существенно не изменится. Столбики термометров будут колебаться около 0, на юге и западе от +3 до +7 градусов.

В Киеве завтра возможен небольшой мокрый снег, однако существенных осадков не будет. Туман ухудшит видимость и ситуацию с качеством воздуха в столице. Температура воздуха будет колебаться около 0 градусов как ночью, так и днем. В воскресенье, 20-го декабря, ситуация особо не изменится.

"Первая половина следующей недели принесет незначительное похолодание, а во второй половине увеличится количество осадков. Это будет потом, а пока все дружно машем святому Николаю, чтобы не пропустил ни одного дома", - добавила Диденко.

Напомним, сегодня синоптики также не предвещали существенных осадков.

Ранее мы писали, что украинские синоптики прогнозируют на эти выходные минимальные осадки на большей части территории страны, на востоке и северо-востоке ожидается гололедица и средняя температура по Украине от 0 до -3 градусов.