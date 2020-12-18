В субботу, 19 декабря, украинцы отметят день святого Николая. Правда, погода на этот любимый взрослыми и детьми праздник будет довольно унылая.

Каких капризов ожидать от природы, рассказал Гидрометцентр.

На всей территории Украины будет пасмурно. А на северо-востоке (в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях) еще и пройдут дожди со снегом.

Теплее всего будет в западных регионах и Одессе: днем +3...+6, ночью -1...+2. В остальных частях Украины будет около 0, но днем также возможен небольшой мороз до -1 градуса, а ночью - до -3.

В Киеве в субботу будет облачно, без осадков. Столбики термометров днем и ночью покажут от 0 до +2 градусов.

Также в Гидрометцентре предупредили, что 19 декабря ночью и утром в западных областях будет туман, видимость снизится до 200-500 м (что соответствует І уровню опасности, желтому).

Ранее "Страна" писала, что 18 декабря в Киеве открылся рождественский городок "Николай принимает друзей". На открытии присутствовали президент с женой.

Мы также рассказывали, что в Украине усиленно повышают популярность образа святого Николая.