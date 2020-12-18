Министерство здравоохранения Украины обновило список "красных" и "зеленых" стран в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной болезни в них.

Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 18 декабря.

Так, в "красном" списке находятся 36 стран, в которых показатель активных случаев коронавирусной болезни на 100 тысяч населения за последние две недели превышает аналогичный в Украине (410,9). Среди таких Италия, Швеция, США, Черногория, Хорватия, Грузия, Сербия, Литва, Словения, Венгрия, Кипр, Португалия, Турция и другие.

В "зеленой" зоне оказались, в частности, Польша, Беларусь, Великобритания, Россия, Германия, Франция, Греция, Канада, Иран, Япония и еще 136 стран.

Напомним, неделю назад в списке стран "красной" зоны находилось на 9 стран меньше.

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