В России прошло первое огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Его провело предприятие "Роскосмоса" "Энергомаш".

Об этом написал в Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: "Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме. Двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе "Союз-5", - сообщил Рогозин.

14 декабря "Страна" писала еще об одном крупном успехе российской космической отрасли: соседи провели первый за 6 лет запуск тяжелой ракеты нового класса "Ангара".

В тот же день стало известно о том, что Турция готовится сообщить о старте собственной космической программы.