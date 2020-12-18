Сегодня состоялось последнее пленарное заседание Верховной Рады в этом году. Но вопрос ФОПов, которые проводят Налоговый майдан в центре столицы, требуя поменять законы по кассовым аппаратам, так и остался нерешенным.

То есть, теперь нет шансов, что Рада до 1 января успеет проголосовать за какие-то изменения в законодательстве. А значит с нового года заработают законы, против которых выступают ФОпы..

Ничего не дало и сегодняшнее совещание у главы Офиса президента Андрея Ермака, куда позвали представителей предпринимателей.

"Президента не было, был Ермак, несколько губернаторов и типа представители бизнеса, большая половина которых - "лже-ФОПы", — рассказал нам глава движения SAVEФОП Сергей Доротич, который также был на совещании у Ермака.

По словам Доротича, ничего конкретного по ФОПам не решили. "Рассказали нам какие молодцы депутаты и президент, и что будут нарабатывать новые законопроекты для нас. То есть, тупик", — сказал Доротич.

Между тем, с 1 января ФОПы уже будут работать по новым правилам. Отсрочка по РРО хоть и принята, но не для всех. Ситуация усугубляется еще и локдауном, который начнется с 8 января.

"Страна" разбиралась как будут работать ФОПы с Нового года, и закончится ли Налоговый майдан.

"Никакой конкретики - просто тянут время"

Как уже писала "Страна", парламент принял отсрочку по кассовым аппаратам еще на год - до 1 января 2021 года. Но ФОПов такой вариант не устраивает, о чем они прямо заявили властям.

Предприниматели выдвинули свой список требований, и не намерены от него отступать. Среди них, в частности, принятие уже поданных в Раду проектов по увеличении лимитов для упрощенцев и отмене, а не отсрочке, РРО для микробизнеса. Но эти проекты в повестке дня Рады так и не появились.

Сегодня закончили сбор подписей за проведение внеочередного заседания парламента специально по вопросам ФОПов.

"Но еще непонятно, будет ли оно, депутаты уже разъезжаются", — рассказал нам глава движения SAVEФОП Сергей Доротич.

Сегодня по вопросам ФОПов было селекторное совещание у главы ОП Андрея Ермака.

Но, как писалось выше, никакой конкретики на этом совещании не было.

По мнению Доротича это очередное затягивание времени и попытка успокоить предпринимателей и отправить их по домам.

Но расходится предприниматели не намерены. Говорят, будут и дальше держать Налоговый майдан.

"Стоим", - сказал "Стране" Доротич.

Как будет работать бизнес с 1 января

Но, сколько бы не митинговали предприниматели, уже с 1 января им придется работать по -новому. Основную угрозу - тотальные РРО - они сняли. Не так давно Рада приняла проект №4439-д, который вводит отсрочку кассовых аппаратов на год, до 1 января 2022 года. Но не для всех.

Мы уже подробно писали о новом законе. Напомним основные положения.

1. Увеличение лимитов для упрощенцев. Для первой группы — с 1 млн до 167 минимальных зарплат (с нового года - чуть больше 1 млн, но сейчас - 835 тысяч). Для для второй — с 5 млн до 834 минимальных зарплат (с 2021 года немногим более 5 млн, сейчас меньше — около 4,2 млн). Для третьей группы — с 7 млн до 1167 минималок (с 2021 года чуть больше 7 млн, сейчас 5,8 млн грн).

То есть, лимиты с нового года будут практически такими же, как и сейчас. Более-менее существенная разница будет только с ростом минималки до 6,5 тысяч. Но это будет тольк с декабря 2021 года. Стоит отметить, что повышение лимитов для упрощенцев - одно из требований Налогового майдана. Оно есть в проектах, принять которые требует бизнес — №3993 и №3853-1(2). Эти проекты прописывают привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат). То есть, там заложено реальное повышение лимитов, а не номинальное, как в новом законе.

2. Исключение нормы о компенсации покупателям за жалобы о невыдаче чека (так называемый кеш-бэк). Это важная новация. Если бы кэш-бэк остался, бизнес попросту "затравили" бы покупатели, которые за премию начали бы жаловаться на продавцов. Этого опасались ФОПы, но теперь такого риска нет.

3. Отсрочка на год, до 1 января 2022 года обязательного применения РРО для предпринимателей 2-4 групп, если их доход в течение года не превышает 220 минимальных зарплат (с нового года — 1,32 млн гривен).

4. Отсрочка не касается рисковых категорий бизнеса. Для них РРО обязательно уже с 1 января 2021 года. В списке рисковых — реализация бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализация лекарственных средств, предоставление платных услуг в сфере здравоохранения, реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных и полудрагоценных камней. Им придется работать с кассовыми аппаратами.

В последний момент из списка исключений убрали дистанционную торговлю. Но лишь в случае, если покупатель платит наперед (через банковскую карту или сервис перевода средств) и обслуживание идет по договору.

5. Бизнесу разрешили передавать в налоговую электронные отчеты, чего ранее не было.

6. Продлили еще на год сниженные ставки штрафов за нарушения по РРО. Так, за торговлю без чека ФОП заплатит 10% от стоимости товара или услуги, если попался первый раз. За последующие прецеденты штраф выше - 50% от стоимости товара или услуги.

Бизнес опасается, что, несмотря не небольшие уступки по РРО, для многих предпринимателей новые требования с января кажутся невыполнимыми.

Ведь, к примеру, даже продавцы дешевой китайской техники на рынке теперь вынуждены будут устанавливать РРО, а это с учетом дополнительных расходов на обслуживание, до 120 тысяч гривен в год, - говорит Доротич. Лишних денег у предпринимателей сейчас нет, тем более, что нововведения фактически совпадают с введением жесткого локдауна.

"А обещанных Зеленским 8 тысяч гривен на кассовые аппарат явно не хватит", - иронизирует столичный предприниматель Егор. Он говорит, что пока не решил, что будет делать.

"Посмотрим, как пойдет. Пока попробую работать без РРО, может, удастся договорится с налоговой, чтобы "не замечали". Если не получится — будут заниматься другим товаров, не "рисковым". А может и вообще закрыться придется", — говорит предприниматель.

Что касается Налогового майдана, то он продолжит стоять. Предприниматели говорят - пока не выполнят их требования.

Напомним, требования их следующие:

1. Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №3853-1 (2). Они прописывают привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат). Также предусмотрено право предпринимателей не устанавливать кассовые аппараты, если оборот не превышает 820 минималок (со следующего года - порядка 5 млн грн в год).

2. Создать при президенте постоянно действующий консультативный орган, который будет заниматься развитием микробизнеса в Украине. Он должен быть создан на паритетной основе, с участием представителей власти и малого бизнеса.

3. Все изменения в законодательство, касающиеся условий ведения бизнеса, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ должно стать снижение вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность бизнеса. То есть ФОПы настаивают, чтобы власти "оставили их в покое и забыли об их существовании».

4. Провести реформы налоговой и таможенной службы и обеспечить простые и прозрачные процедуры взимания налогов, растаможки товаров - без коррупции.

5. Объявить мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения их реформ.

6. Принимать взвешенные решения по карантину и локдауну, не допустить ограничения работы малого бизнеса. Только равные условия для всего бизнеса, без исключений.

Отметим, что выполнить даже первый пункт уже почти невозможно - Рада ушла на каникулы.

И пока крайне маловероятно, что ради выполнения требований ФОПов удастся собрать внеочередное заседание.