В пятницу, 18 декабря, накануне дня Святого Николая президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетил открытие рождественского городка "Николай принимает друзей", который разместился на Банковой, возле Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Уже второй год подряд на Банковой разворачивают праздничный городок в преддверии новогодних праздников. В день открытия городка поздравить украинцев приехал Владимир Зеленский с женой, супружеская чета пожелала всем приятных праздников и прогулялась по резиденции Святого Николая.

Елена Зеленская рассказала, что в 2020 году возле Офиса президента стоит особенная елка - она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особенными потребностями. Каждый ребенок, который нарисовал эскиз, взамен получил подарок праздничный подарок от Святого Николая.

Площадка "Николай принимает друзей" будет работать в течение всего периода новогодних праздников с 10 утра до 9 вечера, с учетом всех карантинных ограничений. На территории городка работает ледяной каток, которым могут бесплатно пользоваться все желающие, а также карусели, фотозоны и резиденция Святого Николая.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, что будет ждать жителей столицы в "резиденции Святого Николая" на Банковой.

Также мы писали, что главную елку Украины на Софийской площади зажгут 19 декабря в 19:00.