По данным Государственной службы статистики, численность населения в Украине на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тысяч человек. С начала года она сократилась на 231,6 тысячу человек (0,55%).

Эти показатели приведены в Фейсбук и экспресс-выпуске Госстата.

В стране число умерших почти вдвое превышает число живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

За первые 10 месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тысяч человек (за тот же период прошлого года – 262,3 тысяч), умерли 485,7 тысяч человек, из них 1,6 тысяч детей в возрасте до года (за тот же период прошлого года – 486,8 тысяч и 1,9 тысяч соответственно).

Кроме того, в Украине за указанный период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения - на 6,9 тысяч человек (за первые 10 месяцев 2019 года – 12 тысяч).

Данные по оценке численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Ранее "Страна" приводила прогноз, по которому через 80 лет население Украины уменьшится в 2,5 раза.

Мы также писали, что в 2020 году в Украине умерло на 10 тысяч людей меньше, чем год назад, когда не было коронавируса.