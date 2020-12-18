Стоимость вакцин от коронавируса, которые закупит или уже закупил Европейский Союз, варьируется от $18 до 1,78 евро.

Об этом свидетельствует информация, случайно обнародованная госсекретарем по вопросам бюджета Бельгии Эвой де Блеекер, передает HLN.

Так, чиновница опубликовала в Twitter таблицу, в которой указаны цены за одну дозу вакцины и ожидаемые затраты страны на ее приобретение. Это случилось после критики оппозиционной партии N-VA касательно того, что в бюджете на следующий год не указана информация о затратах на вакцины. Через полчаса после публикации пост был удален, однако журналисты успели его сохранить.

Отметим, что некоторые евродепутаты уже долго призывали назвать цены. Они обосновывали это тем, что речь идет о средствах налогоплательщиков, и в таких вопросах нужна полная прозрачность. В свою очередь Еврокомиссия заявляла, что не может раскрывать цены на вакцины, поскольку это является коммерческой тайной.

Так, цена одной дозы вакцины производства западных компаний составляет:

Moderna $18 (почти 500 гривен по курсу);

BioNTech/Pfizer 12 евро (410 гривен);

CureVac 10 евро (340 гривен);

Johnson&Johnson $8,50 (240 гривен);

Sanofi/GSK 7,56 евро (260 гривен);

Oxford/AstraZeneca 1,78 евро (60 гривен).

Бельгия закупит 33 млн доз вакцин и потратит на это 279 млн евро.

Сама чиновница заявила, что таблица была обнародована случайно, по "ошибке коммуникационной команды".

Блеекер добавила, что это раскрытие цен не поставило под угрозу доступ Бельгии к вакцинам.

На данный момент Еврокомиссия подписала соглашения с шестью производителями вакцины, двое из которых уже подались на утверждение регулятора, и накануне завершила предварительные переговоры с седьмым - компанией Novavax.

Напомним, цена российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 1 942 рубля, что эквивалентно 740 гривням по нынешнему курсу.

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