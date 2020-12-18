В прокат с 17-го декабря вышел фильм с самым звездным актерским составом в Украине – "Сказка старого мельника".

17 декабря 2020 в кинотеатрах в прокат вышел украинский фэнтезийный фильм для всей семьи "Сказка старого мельника". Фильм снят по мотивам одноименной сказки "Золотого писателя Украины" – Сергея Ухачевского.

События в фильме происходят в двух временных периодах – в XIX, а также в XVI веках. Авторские сказочные герои путешествуют во времени. Режиссером ленты выступил Александр Итыгилов, сценарист и творческий продюсер – Сергей Гаврилюк.

Фильм "Сказка старого мельника" объединил яркое созвездие украинских актеров: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталья Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев и другие. Наверное, еще ни одна картина не могла похвастаться таким звездным составом любимцев миллионов зрителей. Фильм создан компанией Euromedia при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Фильм-сказка рассказывает про воеводу Адама, который возвращается после битвы и застает родной город в плену злых чар. Любовь к семье, выбор жизненного пути, взаимопомощь и сострадание, мужество и настойчивость – все это "Сказка старого мельника"! Смотрите в кинотеатрах вашего города с 17 декабря!

Премьера фильма "Сказка старого мельника" планировалась на 16 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса и локдауна премьеру перенесли на 31 декабря 2020. Однако, из-за январского локдауна, дистрибьютор принял решение перенести выход на 17 декабря 2020 года. Кстати, кинотеатры – один из самых безопасных и интересных видов досуга в период пандемии, ведь там соблюдают все рекомендации и правила безопасности, социальной дистанции и лишь 50% мест в зрительном зале.

Количество сеансов и мест в кинозалах ограничено, поэтому надевайте маски, мойте руки и смотрите в кино с 17 декабря! Берите семью, друзей и наслаждайтесь фантастическим сюжетом, яркой актерской игрой и хорошим украинским кино "Сказка старого мельника"!