Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, кандидатуру которого на пост министра энергетики не утвердила Верховная Рада, может быть назначен на эту должность в качестве исполняющего обязанности.

Об этом "Стране" сообщили источники в Кабинете министров.

Сообщается, что такой вариант назначения Витренко на данный момент обсуждается в Офисе президента, который оказался недоволен парламентариями, не проголосовавшими за его кандидатуру в сессионном зале.

"В тоже время, пока непонятно - согласится ли на это сам Витренко, потому что по новому закону у и.о министров нет почти никаких полномочий", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность министра энергетики не поддержал также профильный комитет Рады.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что кандидатура Витренко может быть снова рассмотрена парламентом в январе 2021 года.