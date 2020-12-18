Бывший первый заместитель председателя Госгеонедр подозревается в совершении действий, которые нанесли государству убытки на сумму 38,4 миллиона гривен.

Об этом в пятницу, 18 декабря, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Так, по версии следствия, должностные лица Департамента государственного геологического контроля подготовили, а первый заместитель председателя Госгеонедр подписал сообщение для акционерного общества, которое содержало заведомо недостоверную информацию об отсрочке даты приостановлении действия специального разрешения на пользование недрами. Такие действия привели к незаконному осуществления добычи полезных ископаемых общегосударственного значения.

В результате таких действий предприятие добыло более 156 тонн полезных ископаемых, а государству нанесен ущерб на сумму 38,4 миллионов гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются другие аналогичные факты злоупотреблений со стороны данной коррупционной вертикали чиновников.

Санкция статьи ч.2 ст. 367 УК, которую инкриминируют экс-чиновнику, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4 250 до 12 750 грн) или без такового.

Напомним, в конце октября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова дала два месяца Госбюро расследований на разоблачение крупных коррупционных схем.

Также мы писали, что следователи ГБР задержали при получении взятки руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности". Правоохранители подозревают его в систематическом получении неправомерной выгоды.