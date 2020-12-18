В Офисе президента опровергают вручение подозрения Олегу Татарову, о чем ранее заявили в САП и НАБУ.

"Офису Президента ничего не известно о вручении сообщения о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе Президента не происходило. Сотрудники НАБУ действительно посещали Офис Президента, но их просьбы выходили за пределы законных процедур, а поэтому в доступе в помещение ОПУ им было отказано", - рассказала пресс-служба ОП в комментарии "Украинским новостям".

Источники "Страны" в окружении Татарова также опровергают, что ему вручено подозрение.

В тоже время адвокат Татарова Александр Кузьменко заявил, что его клиент готов прийти в НАБУ для проведения "процессуальных действий". То есть прятаться от "пидозры" Татаров не намерен.

Напомним, в конце ноября Татаров выступил с резкой критикой Артема Сытника и назвал НАБУ "не украинской историей".

Сразу после этого, в начале декабря, НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Причем ведомство пыталось вовлечь в это дело и Татарова, что выглядело неприкрытой местью за крамольное высказывание.