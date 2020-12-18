В пятницу, 18 декабря, украинская актриса Ксения Мишина, которая дебютировала в новом проекте "Холостячка" на телеканале СТБ, сделала главный выбор - с кем она останется после шоу. Напомним, в финал вышли двое мужчин - Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

В итоге выбор актрисы остановился на 33-летнем сценаристе и авторе шуток Студии "Квартал 95", ведущем корпоративов Александре Эллерте. Он был дважды женат и у него есть 12-летняя дочь Элина.

Ксения Мишина отказала 31-летнему Алексею Тригубенко, который основал компанию по сдаче автомобилей такси в аренду и мечтал стать отцом для 8-летнего сына Мишиной Платона.

Знакомство с отцом Мишиной

В девятом выпуске телевизионного шоу парни знакомились с отцом Ксении - Александром. Несмотря на то, что родители Ксении Мишиной развелись, когда ей было 7 лет, папа специально приехал из Севастополя ради встречи с потенциальными женихами дочери.

Отец Мишиной - чемпион по авиамодельному спорту. Он показал Алексею Тригубенко, как запускать в небо самолет, после чего побеседовал с избранником о его предпринимательской деятельности, материальном достатке, наличии жилья. Отметим, что бизнесмен пока арендует квартиру, но обещал отцу Ксении, что в этом вопросе у них нужды не будет.

"Школа моего сына на Русановке, будем жить там", - встала на сторону Тригубенко девушка. "Или одна из машин будет отвозить ребенка в школу, а ты будешь спать", - парировал Лёша, в управлении которого находится автопарк из 140 машин.

Встреча с Эллертом произошла во время рыбалки. Естественно, не обошлось без водки под рыбу. Юморист настолько открылся, что сразу по-родственному обнялся с отцом Ксении и разоткровенничался. "Мы любим одну и ту же женщину. Это тоже нас объединяет", - сказал тезка-юморист. Дальнейшее общение происходило в ресторане, где Эллерт поинтересовался у отца героини проекта о подводных камнях в характере Ксении.

"Если ты думал, что получишь в руки пластилин, то этого ты не получишь. Этот крепкий характер Лидии Шефер придется изучать долго (героиня сериала "Крепостная", которую играет Мишина, - Ред.) Возможно, в чем-то подчиняться", - рассказал отец актрисы.

Конечно, Эллерт ответил, что подчиняться он не готов, что у него самого сложный характер. "Я не такой мягкий и пушистый", - ответил он.

После откровенного разговора Ксюшин отец показал парню несколько детских фотографий дочери.

На некоторых фото видно, что в подростковом возрасте Ксюша не было вегетарианкой.

В личной беседе с Мишиной, отец намекнул на том, что видит дочь с Алексеем.

Но отметил, что возможно, ее может тянуть к Александру из-за того, что его энергия бьет через край. "Он эгоцентричен и будто застыл в юношеском времени и беззаботности", - охарактеризовала Эллерта Ксюша.

После этого у каждого парня оставалась еще неделя до финального решения девушки. Каждый по-своему пытался покорить ее сердце. Зачастую застенчивый Алексей показал, что умеет дрифтовать и ему не чужды экстремальные виды спорта.

Он также пригласил девушку в цирк, чтобы на себе испытать, каково это парить под куполом, как воздушные гимнасты. "А ты думала, что я зануда?", - поинтересовался после свидания он у Ксении.

Финальное свидание Эллерта тоже прошло на высоте (они летали на парапланах), но с поправкой на то, что Саша боится высоты и с опаской относится к рисковым занятиям. Вечер они провели в спа, но между влюбленными снова возникло непонимание и дистанция, когда Ксюша начала спрашивать о его чувствах, о жизни после проекта.

"Эти свидания - симбиоз чувств, радости и грусти", - поделилась своими чувствами Ксюша.

Как актриса сделала свой выбор

Ксении Мишиной предстоял нелегкий выбор между стабильным и практичным Лешей и чувственным Александром. Первого она всегда называла "идеальным мужчиной" и ни разу не сомневалась в нем. Эллерт же в самом начале зацепил ее некорректным поведением на проекте. Первое впечатление от знакомства с ним у главной героини было таким: "Я подумала, Бог ты мой, какой манерный мужчина пришел. Ну, пришел засветиться".

Он вел себя вызывающе и даже обособленно, не общаясь с другими участниками и выпивая коньяк со своим другом - Андреем Рыбаком. Но потом начал исправляться и списал свое недостойное поведение на Эклера (так в шутку его называл генеральный "Квартала 95" и нынешний президент Украины Владимир Зеленский, - Ред.)

С каждым из парней связана масса интересных моментов. Так, у Эллерта запутался кулон, который он изготовил сам и подарил Ксюше при первой встрече.

Первое знакомство с Александром Эллертом

А у Тригубенко упала бутоньерка с пиджака во время первой церемонии роз. Алексей рассказал, что до проекта даже сториз в Instagram боялся записывать, не то чтобы строить отношения на камеру. Ксения же воспринимала робость мужчины иначе. "Когда человек тебе нравится, впадать в состояние ступора - нормально", - говорила она.

Ксения Мишина вручает розу Алексею Тригубенко

Так делали предложение мужчины:

Мишина отказала Алексею Тригубенко

Саше Эллерту сказала "да"

Незадолго до финала актриса написала на странице в Instagram, что для нее после окончания телевизионного проекта история продолжится.

"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие - решать только мне. Как в детстве, когда впервые нужно выйти на сцену детского садика, чтобы рассказать стишок, завтра я сделаю выбор перед всей страной. Страшно ли мне?! Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять. С каждым днём мне хочется все сильнее и ярче чувствовать вкус жизни, ощущать будто под пальцами не рельеф. Меня не пугает шероховатость или неизвестность, ведь это и есть уникальность.

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Главный вывод, который мне подарила судьба на этом проекте: не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того, кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", - написала знаменитость у себя в соцсети.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе 11 декабря проект покинул 29-летний радиоведущий и резидент "Камеди клаб" Андрей Рыбак.

Также отношения Мишиной не сложились с 36-летним юристом и ресторатором Евгением Ковтуненко, 23-летним владельцем аутсорсингового агентства Игорем Бабко и 28-летним блогером-музыкантом Андреем Шатырко, который попал во френдзону.

Всего в шоу участвовали 16 человек, о каждом из которых мы подробно писали ранее.