Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер 17 декабря распорядился остановить сотрудничество с переходной командой избранного президента США Джозефа Байдена. Также он приказал отменить все запланированные встречи, посвященные передаче власти будущей администрации.

Об этом сообщает портал Axios.

По данным портала, сотрудники министерства шокированы решением Миллера и не знают, что побудило его сделать такой шаг и был ли он одобрен действующим президентом США Дональдом Трампом. Но к сегодняшнему дню это самая яркая демонстрация враждебности и недоверия к команде Байдена со стороны высшего руководства из команды Трампа.

Между тем один из высокопоставленных чиновников Пентагона попытался преуменьшить значение этого события, назвав его "простой отсрочкой нескольких последних запланированных встреч до начала нового года" в связи с праздниками.

"У нас было менее двух дюжин оставшихся встреч в расписании на сегодня и на следующей неделе", - сказал чиновник, добавив, что "сотрудники министерства обороны были ошеломлены количеством встреч".

"Этим руководителям высшего звена нужно было выполнять свою повседневную работу, и они же обязаны заниматься делами, связанными с переходным периодом... В связи с праздниками мы возьмем передышку на две недели. Мы по-прежнему привержены делу продуктивной передачи дел", - заверил чиновник.

Как писала "Страна", Трамп уволил главу Пентагона Марка Эспера 9 ноября и назначил на его место Миллера - главного борца с терроризмом в США.

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