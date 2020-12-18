Прокуратура Боснии и Герцеговины расследует обстоятельства, при которых главе МИД России Сергею Лаврову была подарена старинная украинская икона якобы привезенная из неподконтрольного Киеву Луганска.

Об этом сообщает издание Dnevni avaz.

"Прокуратура Боснии и Герцеговины получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Туркович, в которой указано, что министерство получило ноту от посольства Украины. Открыто дело, и будут проводиться проверки", - заявили в прокуратуре.

Накануне МИД Боснии и Герцеговины направило письмо в Госагентство расследований и защиты с просьбой проверить все обвинения в составе ноты от посольства Украины.

Напомним, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря во время визита дипломата в Боснию и Герцеговину. Посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как якобы была найдена в Луганске, а ее возраст составляет около 300 лет.

Ранее мы писали о том, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на своего российского коллегу из-за отказа последнего разговаривать по поводу ситуации на Донбассе.