В пятницу, 18 декабря, Кабинет министров Украины в лице министра министра инфраструктуры Владислава Криклия заключил кредитное соглашение на 450 млн евро с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Деньги будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05-Киев-Одесса и стройку Северного обхода Львова.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

Кредитное соглашение было заключено по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Проект будет реализован с помощью 450 млн евро кредита от ЕБРР и такой же суммы от Европейского инвестиционного банка.

"Уже обновлено более 4 тысяч километров дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР Развитие трансъевропейской транспортной сети. Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", – рассказал министр.

Ранее ЕБРР приостановил финансирование ремонта Одесской трассы из-за подозрения в фальсификации результата тендера.

Также сообщалось, что ЕБРР выделяет странам, где он работает, 1 миллиард евро на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.