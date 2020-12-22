Сегодня, 22 декабря, последний день магнитных бурь. Уже завтра обстановка нормализуется. Этот вторник пока же нужно провести в спокойствии и задуматься о своем финансовом благосостоянии. Тем более, что у трех знаков Зодиака появится отличный шанс заработать денег. Все подробности - в астрологическом прогнозе.

Тельцы смогут прилично разбогатеть в случае, если совершат покупку или продажу. Речь может идти необязательно о движимом или недвижимом имуществе, то также об интеллектуальном труде. Также вполне вероятно выгодное вложение: инвестиции в акции или металлы, депозитный вклад, криптовалюта. Но вкладывайте деньги лишь там, где чувствуете уверенность. Возможно, вы даже выиграете в лотерею! А вот азартные игры не приветствуются - не повезет.

Львы получат по заслугам благодаря своему длительному и кропотливому труду. Лучших сотрудников поощряют. Если вы работаете на совесть, не стремитесь побыстрее уйти отдыхать, выступаете с идеями и вкладываете в дело свою душу - вы будете награждены финансово. Причем, речь будет идти о регулярной прибавке к зарплате.

Скорпионам сегодня удастся удачно представить и выгодно продать свою идею или проект. Если вы давно хотели выступить с предложением к руководителю или партнерам по бизнесу, то сегодня самое время. Возможно, сначала вы получите не так много, как бы хотелось. Но в длительном перспективе дело будет удачное и прибыльное.

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