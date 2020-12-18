Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, которому детективы НАБУ сообщили о подозрении, опроверг слухи о даче санкций на его заключение.

Об этом Татаров написал в своем Telegram-канале.

"Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал", - заявил замглавы Офиса президента.

Напомним, ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд". После этого он потребовал от директора НАБУ публичного опровержения обвинений.

Также сообщалось, что Олег Татаров считает подготовку ему подозрения - это сведение личных счетов со стороны Сытника. В то же время Национальная ассоциация адвокатов назвала незаконным подготовку подозрения в отношении Олега Татарова.