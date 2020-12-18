Антимонопольный комитет завершил дело, открытое из-за формулы "Роттердам+" в отношении Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Нарушений АМКУ не выявил.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Дело завели еще в 2019 году - после того, как НАБУ предоставило информацию, что в течение 2016-2017 годов НКРЭКУ проводила а расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии (ОРЦ) с нарушением алгоритма: путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий расчетный период в пользу ТЭС.

"Нарушение алгоритма могло свидетельствовать о возвращении к "ручному режиму" и субъективного ценообразования для тепловых электростанций (ТЭС). Это могло предоставить последним преимущества по сравнению с другими участниками рынка (конкурентами), в том числе атомными электростанциями (АЭС) (по информации НАБУ и ГП НАЭК "Энергоатом")", - сказано в сообщении.

В комитете выяснили, что ценовая конкуренция на рынке генерации в модели, которая существовала до 1 июля 2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной. Также в указанные годы не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке и ни один из крупных игроков не был устранен с рынка.

"Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом... Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС", - сказано в сообщении.

В ходе расследования в Антимонопольном комитете пришли к выводу, что действия НКРЭКУ не привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

"Поэтому, в соответствии с абзацем шестым статьи 49 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" производство по делу было закрыто из-за недоказанности нарушения", - сообщили в АМКУ.

Напомним, "Страна" подробно описывала схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнеснесмен Ринат Ахметов (в его комапнию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Также мы писали о том, что расследование дела "Роттердам+" продолжается.