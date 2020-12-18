Египет усиливает контроль за справками о ПЦР-тестах украинских туристов. Сертификаты должны быть выданы официально зарегистрированной лабораторией, содержать ее печать, подпись врача и QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории.

"В Египте нам уже давно намекали, что с украинскими тестами, мягко говоря, что-то не то", — рассказал "Стране" турагент из Одессы.

"Раньше египтяне формально проверяли тесты. Но в последнее время начали присматриваться - есть ли печать, подпись врача. Также уже действует требование по QR- коду. Причем, нужно, чтобы он вел не просто на сайт лаборатории, а именно на результаты анализа", - рассказал нам глава сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

ОАЭ также принимает от украинских туристов справки только с аккредитованных этой страной лабораторий. Кроме того, проводится повторное тестирование в аэропортах. Причем, формально оно выборочное. Но, как рассказали нам в одной из украинских авиакомпаний, "из наших самолетов тестируют практически всех пассажиров".

Справки на коронавирус от украинских туристов — под подозрением у многих стран. После того, как повторные проверки начали давать слишком много положительных результатов (хотя тесты из украинских лабораторий - отрицательные) наши справки в "черном списке".

Справки с отрицательным тестом на коронавирус можно купить как через посредника (объявления о продаже нужных справок по 500-1000 гривен есть в интернете), так и прямо в турагентствах.

"Левые тесты на COVID продают, минимум 70% туристических агентств. Египет уже не раз отправлял ноту по туристическим каналам о большом количестве поддельных тестов. А сколько людей заразилось из-за этого. В среднем, агентство на продаже одного теста зарабатывает 500 грн", — рассказал нам турагент, работающий в крупном областном центре.

Сам он, кстати, недавно съездил в рекламный тур в Египет, и, хотя сам сдавал тест честно, заразился. "Многие коллеги в открытую говорили, что ничего не сдавали, а просто купили тесты", - говорит он.

"Страна" разбиралась, как в Украине торгуют левыми коронавирусными справками.

500 гривен и пару часов времени

Справки с отрицательными тестами на коронавирус продаются в Украине еще с лета. Первыми эту тему подхватили посредники, которые давно сидят на медицинской теме и торгуют медосмотрами, больничными и тому подобным.

Подобные объявления можно найти в интернете. За 500-1000 гривен обещают справку об отрицательном тесте на ковид в течение двух-трех часов. Нужно просто продиктовать по телефону свои реквизиты и можно подъезжать за справкой. Никакие тесты сдавать не придется.

Цены зависит от назначения справки. Скажем, если это тест для работодателя (некоторые компании требуют справки, если человек болел, скажем, ОРВИ или долго отсутствовал), то ценник — 500 гривен. Для выезда за границу - тысяча гривен. До недавних пор было 1,5 тысячи, но, после того, как в коммерческих лабораториях цены просели, появились "скидки" и у посредников.

"Левыми тестами торгует 70% турфирм"

Еще одна схема - покупка справки прямо в турфирме. Речь идет о тестах для выезда за границу. Собственно, тесты - это дополнительная услуга для клиентов турфирмы. Вы покупаете путевку и заодно - нужный тест.

Как утверждает наш источник, который сам работает турагентом, справками торгуют многие фирмы по всей Украине.

"Одесса, Запорожье, Херсон и другие города. Коллеги, которые сами продают "левые" справки, об этом в открытую говорят в профильных чатах", — рассказывает он.

В турфирмах эту тему обсуждают неохотно.

"Может, и есть где-то такое, слышал о таких случаях, но лично не сталкивался", — говорит глава сети "Феерия мандрив" Игорь Захаренко.

В туркомпании "Пилигрим" отмечают, что у них есть договоры с несколькими лабораториями, куда они отсылают туристов для сдачи тестов. И, по этим договорам, их клиенты получают скидку. Но это - единственное преимущество. Тесты все равно нужно сдавать и какие результат будет - так и укажут в справке.

Олег Кулик говорит, что левые справки есть, но это не массовое явление, да и туристическое сообщество относится к такому явлению резко негативно.

"Почему люди их покупают? Ведь на самом деле экономия в деньгах там копеечная, а то и вовсе ее нет. Но некоторые боятся, если вдруг сделают тест и он окажется позитивным. Что тогда делать и как вернуть деньги. Чтобы все вернули, нужно еще покупать страховку рисков. Еще одна проблема - сроки. Многие региональные лаборатории не обещают результаты быстро. А тесты нужны "свежие", сделанные не позже чем за 72 часа д прибытия в страну назначения", - пояснил нам Олег Кулик.

Как говорит наш источник в одной из турфирм, сейчас работает такая схема с тестами.

"Ищут сотрудника в частной клинике или лаборатории, который обеспечивает бланки. Его доля - 500 гривен с теста. Остальные 500 гривен берет турфирма. При этом туристы никаких тестов не сдают, им просто выдают отрицательный результат", - рассказал наш источник.

Впрочем, в лабораториях причастность к "левым" тестам опровергают.

"В подавляющем большинстве случаев лаборатории никак не причастны к фейковым результатам, у лабораторий основной бизнес в другом - делать тесты. Подделкой занимаются в основном те, кто хорошо владеет фотошопом", — говорит коммерческий директор Synevo Украина Николай Скавронский.

При этом он рассказал, что сам сталкивался с поддельными анализами, якобы, от их лаборатории.

Как говорит председатель правления Украинского медицинского общества Константин Надутый, так как 30% ПЦР-тестов могут быть ложно-положительными или отрицательными, доказать, что тест "левый" не так просто.

"Даже если человек пересдаст тест на следующий день и результат будет другой - нельзя точно утверждать, что прежний тест был "левым", - пояснил он.

Скавронский говорит, что лаборатории долго не хранят образцы тестов.

"Нет возможности долго хранить и это не выгодно. Максимум - пару дней, но это вообще не решает проблему. Сейчас фейковые результаты вообще выйдут на новый уровень - сдает реальный анализ один человек, но показывает паспорт другого человека, кому и нужен результат с заранее заданным параметром", — пояснил он.

Экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас говорит, что в лабораториях могут храниться лишь выборочные образцы тестов для контроля качества.

"Все остальные должны уничтожаться, чтобы предотвратить внутри лабораторное заражение", — говорит он.

То есть - доказать сдавал ли человек тест или же ему просто "нарисовали" нужный результат практически нереально, По словам Протаса, отследить - настоящий тест или "левый" можно был бы через единую электронную базу тестов, но она в Украине на сегодняшний день так и не запущена.

"Но кого мы обманываем? Мало того, что люди подвергают себя опасности, так как могут оказаться в самолете рядом с зараженным соседом. Так еще и репутация Украины на международном туристическом рынке страдает. Все идет к тому, что нам вообще запретят въезд во многие страны. Мол, сидите со своими "левыми" тестами дома", - говорит наш источник в турагентстве.