В пятницу, 18 декабря, суд назначил радикалу Сергею Стерненко, который обвиняется в предумышленном убийстве, меру пресечения в виде домашнего ареста. Хотя еще вчера прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу в СИЗО.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале.

"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", - написал Стерненко. Следующее заседание суда состоится 29 декабря 2020 года, в 12:00.

В 2018 году в Одессе Сергей Стерненко, после начавшейся между мужчинами стычки, догнал Ивана Кузнецова и зарезал его. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия радикалу вручили только летом 2020 года.

Также сообщалось, что в августе 2020 года Сергею Стерненко назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 21 сентября.