В пятницу, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией из Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины на своем сайте.



Со стороны Турции участников встречи возглавляли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и глава Минобороны Хулуси Акар.



"В рамках встречи стороны обсуждали, среди прочего, практические вопросы в рамках оборонного и военно-технического сотрудничества и Рамкового военного соглашения, подписанного странами 16 октября 2020 года", - рассказали в пресс-центре.



В частности, президент Украины поблагодарил турецких министров за неизменную позицию касательно оккупации Крыма и планы участия в Крымской платформе.

В конце встречи, Владимир Зеленский передал приглашение приехать в Киев президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.



Напомним, сегодня Министр обороны Украины Андрей Таран заявил турецким медиа, что в настоящее время на территории Крымского полуострова Российская Федерация осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия.



Ранее "Страна" сообщала, что на самом деле думают в Турции о судьбе полуострова. Несмотря на уверения турецкого президента в поддержке территориальной целостности Украины и неприятии аннексии Крыма, в самой Турции, а особенно среди националистов и правящих элит, распространено особое мнение относительно судьбы полуострова.