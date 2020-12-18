В пятницу, 18 декабря, детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову. Ему инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины).

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба САП.

"Это уже третье подозрение по делу о предоставлении неправомерной выгоды за внесение недостоверных данных в оценочно-строительную экспертизу объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком", - сказано в сообщении.

Имя Олега Татарова в сообщении САП не упоминается, однако ранее мы сообщали, что сегодня в САП подписали подозрение Татарову.

Сам Татаров называет это сведением счетов со стороны главы НАБУ Артема Сытника. Аналогичную позицию заняли и в Офисе президента.

Отметим, что в конце ноябре Татаров выступил с резкой критикой Артема Сытника и назвал НАБУ "не украинской историей".

После этого, в начале декабря, НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы. Адвокатская компания действующего замглавы ОП в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася. Однако в переписке нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

Подробнее об этом деле можно прочитать в нашей статье.