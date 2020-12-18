Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, заявивший, что коронавирусная болезнь является выдумкой, сделал очередные скандальные заявления. В этот раз нардеп высказал свое негативное отношение к проституции и абортам, основываясь на "ведической науке".

Об этом он заявил в эфире программы "Мокрик по живому" в четверг, 17 декабря.

"Проституция, она забирает энергию у женщины которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине", - сказал Камельчук.

На вопрос журналиста, имеет ли эта мысль обоснование в медицинской науке, нардеп заявил: "В том числе".

"Знаете, при случае могу привести вам примеры. Вам многие психологи об этом расскажут. Это и в ведических науках расписано", - добавил депутат.

После этого журналист возразил, что так называемые "ведические науки" относятся к философии, а не к доказательной медицине.

"Неправда, там есть ведические трактаты, военные трактаты, которые расписаны давно и многие вещи используются до сих пор - математические, геометрические, архитектурные. Там расписаны все абсолютно науки, которые сейчас применяются. Единственное что, технологии немного другие", - заявил Камельчук.

Также нардеп рассказал о своей позиции касательно секса с иностранцами и абортов.

"Мое убеждение, раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине. Аборты имеют отношение к психо-физическому состоянию женщины, которая это делает. Это смерть внутри себя", - заверил народный избранник.

Ранее Камельчук заявил, что паника вокруг пандемии коронавируса была создана искусственно в пользу фармацевтических компаний, производящих вакцины. Отметим, что по последним данным в Украине от последствий коронавирусной инфекции скончались 16 256 человек.