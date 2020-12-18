Сегодня "Страна" рассказала о том, что у Иосифа Сталина появился адвокат. Против бывшего лидера Советского Союза в Украине завели дело, связанное с депортацией крымских татар после Второй мировой войны.

Посмертные подозрения Сталину и его соратнику Лаврентию Берии по этому поводу выписали еще в 2017 году.

Тогда Юрий Луценко в вышиванке в компании главы Меджлиса Мустафы Джемилева и прокурора Крыма Гюндуза Мамедова и сообщил об этом уникальном событии.

Расследование тянется еще с 2015 года. А на днях прокуратура АР Крым изменила подозрение Сталину. И обратилась в столичный центр по бесплатной правовой помощи за адвокатом для вождя, умершего 67 лет назад.

Интересно, что это не первый процесс против Сталина в Украине. Десять лет назад его признали виновным за организацию Голодомора. А теперь - новое дело.

"Страна" пообщалась с адвокатом Сталина Андреем Доманским.

- Правильно ли я понимаю, что подозрение объявили по делу о депортации крымскотатарского населения?

- Да, это действительно так, но не только депортации. В обвинительном акте речь идет о "организации действий, с целью полного или частичного уничтожения крымскотатарского населения".

- А чем новое обвинение отличается от того, что выписали еще три года назад?

- Этого я не знаю, старого подозрения мне не предоставили и я не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Вообще удивительно, что на пятом году расследования прокуратура вспомнила о правах человека, пусть уже и покойного 67 лет, и решила предоставить ему адвоката.

- А как ему вручать обвинительный акт? Каким образом избирать меру пресечения?

- Это спецрасследование, само по себе дело является уникальным. Сейчас они вручили обвинительный акт адвокату. Дальше будем импровизировать. Известен факт, что подзащитный скончался в 1953 году. Но справки о его смерти у нас в материалах дела нет, возможно, для следствия он остается жив.

Уведомление о подозрении Иосифу Сталину

- И заочный арест ему выпишут?

- По поводу меры пресечения пока не уверен. Однако, в истории были примеры эксгумации подозреваемых с дальнейшим их представлением в суде. А потом их казнили. Хотя даже сейчас, вручая обвинение, следствие уже нарушило некоторые требования процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным кодексом, что зафиксировала сторона защиты.

- Кто еще фигурирует в этом деле, помимо Иосифа Виссарионовича?

- Большинство членов госкомитета обороны, созданного во время Великой Отечественной войны, в том числе и Лаврентий Павлович Берия. Им всем региональный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи выделил защитников. Ведь Украина - это правовое государство. Я лично это воспринимаю, или как смешной подарок к нашему профессиональному празднику, или как поздравление самого Сталина с днем рождения (у "вождя народов" день рождение 18 декабря - Ред.).

- Вы не боитесь случайно оправдать Сталина?

- Для меня, как для адвоката, клиент невиновен, пока иного не установит суд. Хочу отметить, что в Ватикане была должность "адвоката дьявола". И в этой ситуации мы выполняем свое предназначение.