Министр образования Сергей Шкарлет в ответ на анонсированную акцию протеста "Стоп Шкарлет", которую устраивают под Офисом президента 21 декабря противники его назначения, заявил, что он не обращает внимания на критику.

Об этом Шкарлет сказал в комментарии "Стране".

"Я не слежу за тем, что обо мне говорят и пишут. Я занят работой. А критики пусть критикуют. Ничего нового они не говорят. Меня критиковали еще летом, когда назначали и.о. министра образования. Мне все равно. Я не спорю с ними. Радио не переговоришь. А мне нужно думать о том, как преобразовать систему образования и науки в Украине в лучшую сторону", - сообщил Сергей Шкарлет.

Напомним, профильный Комитет Рады не одобрил кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования - его поддержали 5 из 11 его членов.

Однако в парламенте все равно нашлось минимально необходимое число голосов, чтобы утвердить кандидатуру Шкарлета.