Национальная ассоциация адвокатов Украины назвала действия и.о. руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, который подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, возмутительными.

Об этом сообщает пресс-служба НААУ на своей странице в Facebook.

В ассоциации считают, что такие действия Грищука нарушают требования Уголовного Процессуального Кодекса и закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". В данном кодексе предусмотрен специальный порядок, согласно которому можно сообщить о подозрении адвокату (Татаров является адвокатом).

"Такое демонстративное нарушение порядка сообщения о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины являются публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всему институту адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП", - выразили свое возмущение в НААУ.

Кроме того, в ассоциации намерены сообщить о нарушениях законодательства, которые произошли в отношении Олега Татарова, не только в правоохранительные органы Украины, но и в профессиональные Европейские организации и потребовать "расследования и надлежащей реакции на уголовное преследование адвоката".

Напомним, ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд". Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

После этого Татаров потребовал, чтобы директор НАБУ Артем Сытник Сытник публично опроверг обвинения в его причастности к делу "Укрбуда" и пригрозил ему иском в суд о защите чести и достоинства.

Отметим, что уголовное дело против замглавы Офиса президента было активизировано после того, как он выступил с критикой Сытника. Все подробности этого дела можно узнать в подробном материале "Страны".

Сам Олег Татаров считает, что подготовка ему подозрения - это сведение личных счетов со стороны Сытника.