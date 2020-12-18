Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая рассказала, что заболела коронавирусом и уже 10-й день находится на самоизоляции.

"Мы дома вместе с сыном болеем. Переношу болезнь легко. Первые четыре дня была температура 38 и 38,5, а сейчас все ок, но есть остаточные явления. Принимаю отхаркивающие, чтобы было легче дышать. У меня коронавирус проходит, как обычное ОРВИ, но и обычное ОРВИ я переношу не на ногах, все равно нужно вылежать", - сообщила нардеп.

Также Богуцкая рассказала, что знает, где и когда заболела Сovid-19.

"Было бы очень неожиданно, если бы при всем том, что я практически хожу без маски, я не заболела. Я писала у себя на Фейсбуке, что предпоследнюю неделю в Раде я ездила на маршрутке, когда ФОПы собирались, не было как подъехать. Я писала, сидя в маршрутке, что чувствую себя самоубийцей. Все потому, что по стеклу аж течёт. Несмотря на то, что все в масках, но все же выдыхают. Эти пары вместе с ковидом прям стекают по стеклу. Не заразиться в этой маршрутке было невозможно", - заявила Богуцкая.

Однако депутат считает, что даже хорошо, что она это перенесла на себе, так как теперь знает все, что может нести в себе это заболевание, как его переносить и, что делать, чтобы переболеть легко.

"Нужно иметь крепкий иммунитет, чтобы бороть вирус. Если его нет вообще, то нужно делать все, чтобы его укрепить. То есть, проветривать помещение, где вы находитесь даже, если вы находитесь в активной фазе и у вас температура. Не нужно сбивать температуру, если она не 39 или 39,5. До этой отметки не нужно трогать температуру, так как организм сопротивляется. Не нужно постоянно лежать на спине, нужно поворачиваться на бок и на живот. Ходить и делать дыхательную гимнастику. Нужно много пить щелочной жидкости. Это и "Сoca-Сola" и различные чаи. Но лечиться нужно так, как назначает врач", - советует нардеп.

Ранее мы писали, что Нардеп Герус вместе с семьей заразился коронавирусом.

Также рассказывали, как в начале декабря "Слуга народа" Стрихарский заразился коронавирусом и попал в больницу c температурой 39 градусов.