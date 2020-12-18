В пятницу, 18 декабря, замглавы Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал информацию о подготовке подозрения Олегу Татарову. В частности, он считает, что данная ситуация напоминает сведение личных счетов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Криминально-процессуальный кодекс - это не пособие по PR, а любые действия органов досудебного расследования и процессуального контроля должны отвечать закону и не создавать впечатление сведения личных счетов между определенными людьми", - пишет Смирнов.



Ранее "Страна" сообщала, что и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, дело на которого ранее завело НАБУ. В то же время, подозрение Олегу Татарову еще не вручено.

Ранее Татаров заявил, что подготовка ему подозрения - это сведение личных счетов со стороны Сытника.



Напомним, что НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. Ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы.