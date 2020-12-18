Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отобедал в столичном ресторане "Ишак" вместе со скандальным депутатом Иванисовым, которого ранее исключили из фракции "слуг", после того как всплыла информация о его судимости за изнасилование.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников.

"Ели шашлык и пиде (турецкое блюдо - Ред.) из телятины, обсуждали возможные перевыборы в Раду, слабые позиции фракции и перспективы", - сказал источник.

Ранее в интервью "Стране" Давид Арахамия заявил, что не общается с Иванисовым, так как он его обманул по поводу имеющейся у него судимости.

"Потом (после обнародования информации об изнасиловании - Ред.) он ни разу мне не звонил. Он меня подвел. Перед этим я ему говорил: "Давай, как с доктором, между мной и тобой – врачебная тайна. Расскажи мне правду – было такое или нет. Чтобы я понимал, с какой позицией мы выходим". Я подставился из-за него, а он меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся", - сказал в феврале глава фракции.

Напомним, Иванисов смог пройти в Верховную Раду, так как его судимость за изнасилование погасил тогдашний президент Леонид Кучма по просьбе влиятельного отца нардепа. Депутаты требовали от Иванисова сложить мандат, однако он этого не сделал. В свою очередь Арахамия 3 декабря заявил, что Иванисов исключен из фракции "Слуга народа".