В пятницу, 18 декабря, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента. В следующий раз нардепы должны собраться через 39 дней, 26 января. Однако до этого может состояться внеочередное заседание, голоса для проведения которого уже собрали нардепы.

"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал Разумков в ходе заседания 18 декабря.

Согласно утвержденному графику работы, с 21 до 24 декабря народные депутаты работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях и депутатских фракциях.

Отметим, что ранее нардеп Александр Качура рассказал, что депутаты уже собрали подписи в поддержку внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. Рассмотреть на нем планируют в том числе и законопроекты по ФОПам, а также "евробляхам".

Напомним, что одним из вопросов, которые депутаты могут рассмотреть на январском заседании, может стать назначении Витренко в Кабмин.