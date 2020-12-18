Сегодня парламент проголосовал за назначение нового министра по делам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина - одна из немногих в Украине женщина-генерал, которая служила в СБУ и участвовала в АТО.

"Страна" решила спросить у ветеранов, что они думают о новом министре.

Оказалось, что опрошенные "Страной" участники боевых действий удивлены назначением Лапутиной. Некоторые из них даже усматривают в нем попытку усилить влияние СБУ на ветеранское движение.

"Не знаю, у кого и как родилось это назначение. Отношение у бойцов к Лапутиной разное. Долгое время вообще считали, что новым министром станет Александр Порхун – герой Украины, десантник, бывший комбат 13 батальона 95-й Житомирской десантной бригады. Он был замом у экс-министра по делам ветеранов Бессараба. В кругу моего общения военные и добровольцы были уверены, что Порхуну предложат возглавить министерство, так как у него уже есть опыт заместителя. Но у нас сейчас везде назначаются люди, поработавшие в СБУ или на СБУ", – считает один из участников боевых действий.

Сведений у ветеранов о Лапутиной немного. Некоторые даже сомневаются в присвоении ей генеральского звания.

"Не знаю, за какие заслуги ей дали звание генерала. Может, готовили к министру. Знаю, что она дружит близко с генералом Сергеем Кривоносом, замглавы СНБО. Еще известно, что у нее в декабре 2019 года погиб зять, Денис Волочаев, полковник ЦСО "А" СБУ, герой Украины (посмертно). Громкое было событие", - рассказывает собеседник "Страны" среди ветеранов.

Ветеран АТО Сергей Ульянов говорит "Стране", что для него назначение Лапутиной также стало сюрпризом.

"Я очень удивился, что назначили Лапутину. Я раньше о ней ничего не слышал. И не знал, что ее вообще рассматривали как кандидата в министры. У нее была очень узкая специфика службы, и она непубличный человек. Буквально несколько дней назад я впервые узнал о Лапутиной. До этого в кулуарах говорили, что собираются назначить Александра Порхуна. Он неплохой чиновник, вменяемый, контактный, понимающий. Но, знаете, после того, как в министерство при Порошенко назначили Ирину Фриз, потом – Оксану Коляду, а затем – Сергея Бессараба, мы уже ничему не удивляемся", – отмечает ветеран.

При этом Сергей Ульянов отмечает, что почти никто из предыдущих руководителей ведомства также не имел отношения к АТО.

"Единственно, что я знаю о Лапутиной – она контрразведчица. Не знаю, как она связана с боевыми действиями. Но Ирина Фриз тоже никакого отношения к боевым действиям не имела. Оксана Коляда имела статус участника боевых действий, но фактически она не участвовала в боевых действиях. Так или иначе, Лапутина теперь имеет статус министра. Человек занимался достаточно серьезной службой – контрразведкой. Как она проявит себя как топ-менеджер именно нашего министерства – здесь будем смотреть. Пока рано делать прогнозы. Для меня как для военнослужащего важен конечный результат. А все команды, которые приходили в министерство до этого, к сожалению, результата не показали", – говорит Сергей Ульянов.

Опрошенные "Страной" ветераны надеются, что новый министр продемонстрирует открытость к диалогу и сможет объединить военное сообщество. А также решить вопросы с финансированием по основным статьям расходов для помощи ветеранам.

"В первую очередь мы рассчитываем на открытость. Когда чиновники приступают к своим обязанностям, они часто закрываются от той категории людей, которыми должны опекаться. Так делали "попередники" в нашем министерстве. А проблем накопилось очень много. Многие постановления недофинансируются в полном объеме. Об этом пока публично не говорят, а тем временем трудности накапливаются, как снежный ком. Например, недофинансируется постановление №280 Кабмина – компенсации за жилье участникам боевых действий с оккупированных территорий. И постановление №719 – жилье инвалидам первой и второй группы. Если, не дай Бог, военнослужащий получил тяжелое ранение и группу инвалидности вследствие этого ранения, то квартиру от государства раньше он получал в тот же год. А сейчас уже очереди на три-четыре года вперед. Количество инвалидов увеличивается, а финансирование остается на том же уровне. С этим нужно системно разобраться", – объясняет Сергей Ульянов.

Ветеран АТО Андрей Бойко также говорит, ничего не слышал о Лапутиной до того, как она стала министром по делам ветеранов.

"У меня по Лапутиной вообще нет информации. Вы первая, кто говорит мне о ее назначении. Для меня это личность абсолютно неизвестная. По поводу ее поддержки, в силу специфики ее профессии, вряд ли кто-то из ветеранов ее знает. Это такая служба, где работают не слишком публичные люди. Судя по официальным данным, она занималась информационной борьбой – это никакие не боевые действия. На войне женщины, тем более в таких званиях, непосредственно не принимали участие. И не должны. При мне даже простого сержанта снимали с "передка" в силу ее гендерной принадлежности, женщин туда не пускали", – отмечает Бойко.

Однако уточняет, что для него не важно, насколько далека или близка была Лапутина к боевым действиям. Главное – искреннее желание помогать ветеранам.

"По предыдущему министру сразу было понятно, зачем он пришел и что он хочет. А вообще, ветераны же не продолжают участвовать в боевых действиях, и министру не надо продумывать тактику и стратегию войны. Здесь важно проникнуться знанием проблем ветеранов. Время покажет, насколько правильное это назначение", – отмечает Андрей Бойко.

Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, также прокомментировал "Стране" назначение Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов.



Кривонос подтвердил, что лично знает Юлию Лапутину. И говорит, что она принимала активное участие в боевых действиях на востоке Украины.



Он также удивлен, что многие ветераны, опрошенные "Страной", не знают, какое отношение Лапутина имела к боевым действиям.



"Мы знакомы с Юлией Анатольевной, сотрудничали с ней долгое время. Работали вместе на востоке Украины во время войны с РФ. Я знаком с ней по фронту. И многие бойцы тоже ее знают. Понятно, что ее не могут знать все ветераны, фронт большой – 450 км шириной. Она физически не могла со всеми бойцами познакомиться. Но Юлия Анатольевна была на передовой с апреля 2014 года – под Славянском, в Краматорске. Первой, кто приехал на Краматорский аэродром после деблокировки, была ее группа во главе с Юлией Анатольевной. Еще даже Вооруженных сил не было, а она уже приехала. Она была на самом «передке», не один и не два раза", – сообщил "Стране" Сергей Кривонос.



Сергей Кривонос описывает Лапутину как профессионала, умеющего объединять возле себя людей и мотивировать их к работе.



"Я знаю Юлию Анатольевну как профессионального человека, который много сделал для установления мира на Донбассе. Огромную работу она проводила во время своей службы в СБУ. Очень профессиональная, систематичная, умеет объединять и организовывать людей вокруг себя. У нас много тех, кто умеет говорить, а она умеет работать. И ей многое предстоит сделать в Министерстве ветеранов. Во-первых, решить вопрос со зданием для Министерства – пока что оно находится на месте бывшего Госагентства по делам ветеранов и не может полноценно функционировать. Во-вторых, нужно объединить патриотично настроенных ветеранов, чтобы они чувствовали поддержку со стороны государства. Что они не брошены и не забыты. И работа с молодежью, которой сами ветераны могут передать свои взгляды на ситуацию в стране и ее защиту. Опытные волки будут учить молодых волчат защищать свою стаю. Думаю, Юлия Анатольевна сможет организовать это процесс. Главное, чтобы была поддержка не только со стороны ветеранов, а и со стороны руководства государства", – считает Кривонос.

Ранее "Страна" подробно писала, кто такая Юлия Лапутина и чем она известна.